2019/06/02 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتدى الصدر زعيم "سائرون" و"الأحرار" ينتقد رجال الدين المنشغلين بالسياسة!

طه الراشد -

كلمة

انتقد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر

"انغماس" طلبة العلوم الدينية بـ "السياسة" و

"التجارة" على حد تعبيره.

وشكّل الصدر منذ تغيير النظام السابق "الاحرار" -حزب سياسي-

الذي يضم أنصاره من السياسيين ورجال الدين، إلى جانب انظمامه إلى

قيادات في الحزب الشيوعي ضمن تحالف "سائرون".

كما أن الصدر قائد لفصيل "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار

الصدري.

وفي تغريدة جديدة له، تابعها "موقع كلمة الإخباري"

وصف مقتدى الصدر الإرشاد الديني بأنه "اضمحل".

وقال: "الذنب الرابع والعشرون: اضمحلال الارشاد الديني وابتعاد طلبة

العلم عن المجتمع وانغماس بعضهم بالسياسية والتجارة".

ولم يصل الصدر، نجل المرجع محمد صادق الصدر، حتى الآن إلى مرتبة

"الاجتهاد" التي تؤهله للإفتاء أو إرشاد طلبة العلوم الدينية، غير

أنه يكتب تغريداته دائماً بلسان الفقيه أو المسؤول عن المدارس

الدينية في النجف.

وفي وقت سابق، دعا مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر ضد شخصيات كانت

"مقربة منه" تدير مشاريع تجارية حكومية، وتسبب بإثارة أعمال شغب في

بعض المحافظات أبرزها النجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر زعيم سائرون و الأحرار ينتقد رجال الدين المنشغلين بالسياسة!) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر زعيم سائرون و الأحرار ينتقد رجال الدين المنشغلين بالسياسة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).