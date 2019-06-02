ملتقى النبأ للحوار يبحث دور مجلس النوّاب وعلاقته بحكومة كربلاء

2019/06/02 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجبحث رئيس ملتقى النبأ للحوار والوفد المرافق له دور مجلس النوّاب العراقي وكذلك دور أعضاءه كجهات تشريعية ورقابية ودوره في تعزيز القوانين وتنفيذها من جهة وعلاقته بحكومة محافظة كربلاء المقدسة من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الملتقى الذي ضمّ رئيسه الكاتب الصحافي علي الطالقاني، ومدير العلاقات العامة، بالنائب عن المحافظة السيد حامد الموسوي عن قائمة الفتح لبحث ومناقشة بعض الأمور المهمّة التي لها علاقة بدور مجلس النوّاب والحكومة المحلية وغيرها كون أنّ منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات تمثّل حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن وتًعتبر شريك أساسي في بناء الدولة.

وقال الطالقاني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "اللقاء تضمّن الحديث عن دور مجلس النوّاب العراقي من حيث تشريع وتعديل القوانين المهمّة التي تخدم الوطن والمواطن، وكذلك دور أعضاء المجلس بإعتبارهم جهة تشريعية ورقابية في تعزيز تلك القوانين وتنفيذها، كما تمّ الحديث عن علاقة المجلس بالحكومات المحلية في المحافظات ومنها محافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف أنّ "اللقاء تضمّن أيضاً الحديث عن إمكانية دعم الصناعات الوطنية وإعادة فتح المعامل والمصانع الإستراتيجية في البلد من خلال توفير بيئة إستثمارية آمنة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما تمّ الحديث عن تعاون منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات مع المجلس كونها شريك أساسي في بناء البلد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والورش الحوارية والنقاشية والإعلامية".

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