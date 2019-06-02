2019/06/02 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pcy3C3ANUXM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كرم يُذهل الزائرين.. العتبتان الحسينية والعباسية تجمعان محبي أهل البيت (ع) على مائدة الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كرم يُذهل الزائرين.. العتبتان الحسينية والعباسية تجمعان محبي أهل البيت (ع) على مائدة الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).