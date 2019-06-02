2019/06/02 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود يؤكد: نرفض رفضاً قاطعاً الاساءة لحكومتنا الوطنية و اتهامها بصفات غير واقعية بغض النظر عن اسم وصفة الشخص

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