2019/06/02 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسعود: نضع أيدينا بيد وزارة الشباب للوقوف بالضد من كل الممارسات التي تسيء لحكومتنا و مؤسسات الدولة بجميع عناوينها

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