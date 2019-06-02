بالصور..ما خلفه حريق جسر ديالى

2019/06/02 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق اندلع في مخزن بمنطقة جسر ديالى جنوب شرق العاصمة بغداد.وأعلنت مديرية الدفاع المدني، السيطرة على حريق اندلع في مخزن بمنطقة جسر ديالى في بغداد مبينةً أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية لكنه تسبب بخسائر مادية “جسيمة.

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