بالوثيقة..الصحة تستجيب لمطلب نائبة بإنشاء مصحات لمعالجة مدمني المخدرات في البصرة

2019/06/02 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استجابت وزارة الصحة لمطلب النائبة عن تحالف الفتح في مجلس النواب العراقيّ، ميثاق الحامديّ، في كتابها الصادر عن المكتب المركزي في محافظة البصرة، والمتضمن إنشاء مصحات لمعالجة مدمني المخدرات في المحافظة وشمول المشروع بخطة الوزارة لسنة 2019.وجاء في كتاب الوزارة، “تمَت المباشرة في تأهيل الردهة النفسيّة لمستشفى الفيحاء في دائرة صحة […]

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