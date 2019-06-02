وثائق..أغلاق عدد من مراكز وعيادات التجميل في بغداد..

2019/06/02 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قرر قسم الأشراف المهني في نقابة الأطباء أغلاق عدد من مراكز وعيادات التجميل في بغداد كونها غير مستوفية لشروط العمل الصحي …

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