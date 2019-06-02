2019/06/02 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1Mik-JER1ag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاعلامي ريناس علي يصف زوجته الاعلامية سناء فيصل بالمناضله) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاعلامي ريناس علي يصف زوجته الاعلامية سناء فيصل بالمناضله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).