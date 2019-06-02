الشرطة يعزز صدارته للدوري الممتاز والجوية يواصل ملاحقته

2019/06/02 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن نادي الشرطة من الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الوصيف القوة الجوية، حيث فاز الفريقان في الجولة الـ30 للدوري

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