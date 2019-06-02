شيرين عبد الوهاب تكشف عن حملها بطريقة ذكية

2019/06/02 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيرين عبد الوهاب تكشف عن حملها بطريقة ذكيةكشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن حملها بطريقة ذكية، هذا ما يعتقده متابعوها، معتبرين إطلالتها في الصورة التي جمعتها بزوجها الفنان حسام حبيب في عيد ميلاده، مؤخرا، دليلا على ذلك، حيث ظهر وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها.

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