أوساكا تغادر رولان غاروس

2019/06/02 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوساكا تغادر رولان غاروسباريس - حققت التشيكية كاترينا سينياكوفا مفاجأة كبيرة، بتغلبها على المصنفة الأولى عالميا اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بنتيجة 6-4 و6-2.وكانت أوساكا التي ضمنت البقاء في صدارة تصنيف المحترفات بصرف النظر عن نتيجتها في باريس، تبحث عن لقب ثالث تواليا في الغراند سلام بعد بطولتي فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وأستراليا المفتوحة 2019.لكن التشيكية (23 عاما) والمصنفة 42 عالميا استغلت على أكمل وجه الأداء المتأرجح لليابانية (21 عاما) منذ بداية البطولة الفرنسية.وبعدما احتاجت أوساكا في مباراتي الدورين الأول والثاني إلى قلب تخلفها بمجموعة، ارتكبت، السبت، 38 خطأ مباشرا لتسقط عند العقبة الثالثة في باريس.وفي صنف الذكور أصبح الشاب ستيفانوس تسيتسيباس أول يوناني منذ 83 عاما يبلغ دور الـ16 في بطولة رولان غاروس الفرنسية، بفوزه على الصربي فيليب كرايينوفيتش بصعوبة 7-5، 6-3، 6-4 (5-7) و7-6 (8-6).

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