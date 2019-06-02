2019/06/02 | 05:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الهولندية تفتتح معرض الصور العالمية الاول من نوعه في العراق اعلنت سفارة مملكة هولندا في بغداد،عن افتتاح معرض الصور العالمية {World Press Photos} الأول من نوعه في العراق.وذكرت السفارة على صفحتها في {الفيسبوك} انه" سيكون بإمكان الجمهور زيارة المعرض والاطلاع على محتواه المعروض في مول المنصور ، ببغداد للفترة مابين الاول من حزيران الجاري الى 21 منه، وهو يضم 146 صورة صحفية حائزة على جوائز في الأعوام 2017 و 2018 و 2019.ومن الجدير بالذكر بأن مؤسسة الصور العالمية {World Press Photo Foundation} كانت قد تأسست في هولندا في عام 1955 على يد مجموعة من المصورين الهولنديين.وهي تعمل منذ ذلك الحين من مقرها في مدينة أمستردام الهولندية بصفتها مؤسسة مستقلة غير ربحية.وهي تعقد مسابقة سنوية لاختيار أفضل الصور الصحفية من حول العالم و من ثم عرضها في بلدان العالم المختلفة.وكما أشار السفير في خطابه الافتتاحي "لقد دخل العراق الآن أوقاتًا أكثر هدوءًا وهذه هي اللحظة المناسبة لإقامة المعارض الدولية مرة أخرى في بغداد والمدن العراقية الأخرى".وقدم السفير الهولندي شكره الى" أحمد نجم ، المدير الإداري لشركة Metrography ومدير مول المنصور سعد الكردي على شراكتهم و تعاونهم في جعل هذا الحدث ممكنًا".

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