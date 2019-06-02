وزارة الأوقاف الأردنية تغلق قبر النبي شعيب

2019/06/02 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الأوقاف الأردنية تغلق قبر النبي شعيبأغلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، قبر النبي شعيب جنوب مدينة السلط مركز محافظة البلقاء.وقال مصدر في الوزارة في تصريح إنه تم إغلاق الغرفة التي تحتوي القبر فقط، أما المقام فما زال متاحا للزيارة مثل أي مقام آخر في المملكة.وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء متخذ في جميع المقامات في المملكة، حيث تغلق منطقة القبر ويسمح بزيارة المقام.وكشف مصدر مسؤول في الوزارة أنه يتم التحقق من تسجيل مقطع فيديو وثق تأدية طقوس صوفية باستخدام الدف والغناء في الغرفة التي تحتوي قبر النبي شعيب.وشدد المسؤول على أن الوزارة لا تقبل إقامة أي موشحات أو طقوس دون علمها كما لا تقبل بطقوس تؤدي إلى انقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض لأية فكرة.وتداول مغردون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجموعة أشخاص يتبعون المذهب الصوفي وهم يمارسون طقوس التصوف داخل ضريح النبي شعيب.

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