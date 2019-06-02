2019/06/02 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OnxvoDISCTc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ الساعدي يكشف عن الية وتوقيتات الافراج عن معتقلي التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ الساعدي يكشف عن الية وتوقيتات الافراج عن معتقلي التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).