تجتمع في سويسرا.. تعرف على حكومة العالم الخفية

2019/06/02 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نطلقت في مدينة مونترو بسويسرا الخميس الماضي اجتماعات مجموعة بلدربيرغ، المنظمة السرية الأكثر إثارة للجدل في العالم، للتداول بشأن 11 قضية تشغل

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