2019/06/02 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس مسلمي بريطانيا إلى إجراء تحقيق رسمي بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا في صفوف حزب المحافظين، وقدّم المجلس إلى “لجنة المساواة وحقوق الإنسان”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلمو بريطانيا يطالبون بالتحقيق في انتشار الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلمو بريطانيا يطالبون بالتحقيق في انتشار الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).