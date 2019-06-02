بالصور: هجوم يستهدف مقر الحزب الشيوعي في البصرة

2019/06/02 | 07:12

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بغداد اليوم - البصرة

تعرض مقر الحزب الشيوعي في البصرة ، فجر الاثنين 2 حزيران 2019، الى هجوم برمانة يدوية وفق ما افاد ...





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