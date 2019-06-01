2019/06/02 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gB95l--Zcak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حتى الساعة1-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حتى الساعة1-6-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).