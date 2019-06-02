جاسم العلي...يطلق ومض الاجنحة

2019/06/02 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر للشاعر"جاسم العلي" مجوعته الشعرية الجديدة"ومض الاجنحة" عن دار ثائر العصامي للطباعة والنشر والتوزيع.

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