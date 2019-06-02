2019/06/02 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصف النائب عن كتلة وطن هشام السهيل، موقف في مؤتمر القمة الاسلامية، في مكة المكرمة، بانه تاكيد على سياسة العراق المتوازنة البعيدة عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهيل: الموقف العراقي من ازمة المنطقة تعبير واضح عن سياسة العراق المتوازنة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السهيل: الموقف العراقي من ازمة المنطقة تعبير واضح عن سياسة العراق المتوازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).