2019/06/02 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع للرأي، تفوق حزب الخضر على التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليصبح أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا في حين هبط شريكها في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الخضر الألماني يصعد إلى المركز الأول في استطلاع متفوقا على تكتل ميركل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الخضر الألماني يصعد إلى المركز الأول في استطلاع متفوقا على تكتل ميركل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).