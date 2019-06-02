فوز جديد للمتصدر.. والوصيف يعود من النجف بالعلامة الكاملة

2019/06/02 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير عزز فريق الشرطة صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على الديوانية 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في إطار مباريات الجولة الـ11 من المرحلة الثانية للبطولة.

حقق هدف القيثارة الوحيد المهاجم علاء عبد الزهرة عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول

وحقق هدف القيثارة الوحيد المهاجم علاء عبد الزهرة عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز، يصل فريق الشرطة الى النقطة 73 في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الديوانية عند النقطة 32 في المركز السادس عشر.

فيما واصل نادي القوة الجوية مطاردته للمتصدر الشرطة، بعد أن عاد من أرض النجف بفوز ثمين، بهدف واحد أحرزه عماد محسن قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، ليرفع الصقور رصيدهم من النقاط إلى 65 نقطة.

وفيما يلي نتائح مباريات اليوم:

الصناعات الكهربائية (3-2) البحري، الكرخ (2-2) الكهرباء، الميناء (1-1) نفط ميسان.

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الصقور يُلحقون الهزيمة الأولى بالمتصدر

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