جهات “حزبية” تحصل على رخص حمل السلاح بهذه الطريقة

2019/06/02 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛أكد مسؤول في وزارة الداخلية، الاحد، أنّ هذا ملف منح رخص حمل السلاح أصبح من أعقد الملفات، إذ تفشّى “الفساد” في عملية إعطاء رخص حمل الأسلحة وباتت تمنح بالوساطة والعلاقات.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية بتصريح صحفي، إنّ “الوزارة لم تستطع تطبيق القانون بشكل صارم، إذ إنّ الرخص تمنح بحسب العلاقات […]

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