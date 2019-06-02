نائب: موقف العراق من ازمة المنطقة تعبير عن سياسته المتوازنة

2019/06/02 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب كتلة وطن هشام السهيل، الاحد، ان المنطقة تمر بمفترق طرق خطير يتطلب مواقف سياسية متزنة وهادئة دون تصعيد، فيما بين ان موقف العراق من ازمة المنطقة تعبير واضح عن سياسته المتوازنة.

وقال السهيل في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "العراق اوضح ومنذ بداية الازمة الراهنة بين ايران وأميركا عن سياسته المستقلة البعيدة عن اي تصعيد وميل لهذا الطرف او ذاك"، منددا بـ "أية اعمال عسكرية تنال اي دولة من دول المنطقة".واضاف السهيل ان " الموقف العراقي في مؤتمر القمة الاسلامية في مكة المكرمة كان تأكيداً على سياسة العراق المتوازنة البعيدة عن التصعيد والتي تدعو الى الحوار وإبعاد المنطقة عن شبح الحرب التي تطال الجميع".وشدد على ضرورة ان "يعي الجميع بان الموقف العراقي من الازمة تعبير عن مخاوف حقيقية لما يطال العراق وشعبه في حال تطورت المواقف الى نزاع مسلح قد يكون العراق ساحته الاولى لما يرتبط به من علاقات مع طرفي الازمة".ودعا السهيل دول المنطقة بشكل خاص الى "تعزيز الدور العراقي في عملية الوساطة بين الطرفين وعدم ترك الامور تسير الى طريق مجهول نهايته غير معروفة".وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ابدى رفضه لأي عدوان وتصعيد عسكري على ايران وحرص العراق على تعزيز امن الدول العربية الشقيقة وان استهدافها انما هو استهداف لامن العراق.وقال صالح في كلمته بالقمة العربية بمكة المكرمة فجر الجمعة إن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو أمن العراق، وأمن الإمارات وأمن دول الخليج هو أمننا، ونحن في العراق حريصون على أمن المملكة ودول الخليج وأي استهداف لأمنها هو استهداف لأمننا بل استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية جمعياً، ونستنكر أي عمل عدائي موجّه لأشقائنا، لأن الإخلال بالأمن في المنطقة هو إخلال بأمن العراق واستقراره أيضا.انتهى

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