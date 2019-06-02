جوائز ملتقى سينما الشباب الرمضاني الثاني

2019/06/02 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن في وقت متاخر من يوم امس الجمعة ، نتائج مسابقة ملتقى سينما الشباب الرمضاني الثاني،في مقهى رضا علوان بالكرادة الذي تنافست فيه اكثر من 36 فيلما من افلام الطلبة والمؤسسات حيث فازت بها ثلاثة افلام لفئة الطلبة وثلاثة افلام لفئة المؤسسات.

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