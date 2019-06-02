2019/06/02 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير الموارد المائية جمال العادلي، الأحد، استمرار اعمال التحشية والصيانة الدورية لسد الموصل وانه في افضل حالاته، فيما افصح عن تجاوز الخزين المائي في بحيرة السد 9 مليارات متر مكعب وهذا لم يحدث منذ عشرات السنين.وقال الوزير في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اعمال التحشية والصيانة الدورية الجارية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سد الموصل يسجل أعلى خزين مائي منذ عشرات السنين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سد الموصل يسجل أعلى خزين مائي منذ عشرات السنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).