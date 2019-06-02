بالفيديو.. السفير التركي في العراق ينجح بعمل “حركة عراقية بحتة”

2019/06/02 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نجح السفير التركي في العراق فاتح يلدز بقلب “قدر الدولمة” الاكلة العراقية المشهورة بشكل احترافي.ونشر يلدز على حسابه في تويتر مقطع فيديو وهو يقلب “قدر الدولمة” معلقاً عليه قائلاً: “هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بقلب قدر الدولمة العراقية، وفي شهر رمضان.” واضاف “على الرغم من أنني كنت مبتدئاً أثناء […]

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