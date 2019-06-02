التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي

2019/06/02 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن فتح باب الاعتراضات على نتائج امتحانات مرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي (2018 – 2019) لمدة 15 يوما من تاريخ اعلان كل مديرية للنتائج والتي تمت وفقا لانتهاء عمليات التصحيح في كل منها، فيما أكدت المباشرة بالاستعدادات الخاصة بامتحان الدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط.وقال معاون مدير الامتحانات والتقويم بالوزارة […]

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