وزارة التربية تفتح باب الاعتراضات على نتائج امتحانات السادس الابتدائي

2019/06/02 | 08:48

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العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة التربية، عن فتح باب الاعتراضات على نتائج امتحانات مرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018 – 2019 لمدة 15 يوما

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