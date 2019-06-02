صنداي تايمز: أردوغان يلجأ إلى البلطجة لاستعادة اسطنبول

2019/06/02 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صنداي تايمز، اليوم الأحد، تقريرا لمراسلتها في تركيا لويز كالاغان بعنوان “أردوغان يلجأ إلى البلطجة لاستعادة اسطنبول”.وتحدثت كالاغان عن “حملة ضرب واعتداء بدني تسبق انتخابات البلدية في اسطنبول وتمثل علامة على محاولة إسكات المعارضة في تركيا”.وتضرب كالاغان مثلا بالصحفي إدريس أوزيول الذي “تعرض للضرب من ثلاث رجال وتُرك

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