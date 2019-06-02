2019/06/02 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر مطلع في محافظة في الأنبار، الأحد، عن تصاعد الاجتماعات التي تعقد بين شيوخ عشائر والأميركان داخل القواعد العسكرية في المحافظة، مشيرا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعمل حلقة وصل بين اولئك الشيوخ والأميركان.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “هناك اجتماعات سرية تعقد بين فترة واخرى بين عدد من شيوخ العشائر والأميركيين داخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الحلبوسي يعمل حلقة وصل بين شيوخ الأنبار والأميركان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: الحلبوسي يعمل حلقة وصل بين شيوخ الأنبار والأميركان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).