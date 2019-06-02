English | كوردى

تحالف القوى يتحدث عن جريمة في ابي صيدا امام مرأى ومسمع القوات الامنية


تحالف القوى يتحدث عن جريمة في ابي صيدا امام مرأى ومسمع القوات الامنية
2019/06/02 | 09:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى يتحدث عن جريمة في ابي صيدا امام مرأى ومسمع القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى يتحدث عن جريمة في ابي صيدا امام مرأى ومسمع القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا