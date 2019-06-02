صالح: الاتحاد الوطني تحدى الظلم والديكتاتورية في أحلك الظروف

2019/06/02 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح برقية تهنئة الى عوائل الشهداء والبيشمركة القدامى وجميع اعضاء ومؤيدي وجماهير الاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس الاتحاد.

وقال صالح في برقيته، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة فقيد الامة الرئيس مام جلال {طالباني}، له دور رئيسي وملحوظ مع القوى المناضلة الاخرى في مواجهة النظام الديكتاتوري البعثي وربط مرحلة نضال الجبل المليئة بالمفاخر بمرحلة الانتفاضة وتشكيل برلمان وحكومة اقليم كردستان".وأضاف "كما استطاع الاتحاد الوطني بقيادة الرئيس جلال لعب دوره الطليعي في توفير الارضية وبعد ذلك اسقاط ذلك النظام الوحشي الذي لم يتوانى في تنفيذ ابشع الجرائم ضد شعب كردستان وجميع مكونات الشعب العراقي".وقال رئيس الجمهورية: لذا في هذه الذكرى المقدسة لدى كوادر الاتحاد الوطني، من حقهم الافتخار بنضالهم واثرهم الثوري، كما ان المفاخر الماضية تجل من مهامهم للمرحلتين الراهنة المستقبلية صعبة جدا في خدمة الجماهير وترسيخ العدالة وتقوية المكتسبات المتحققة وانجاز المهام الاخرى" مشيراً الى ان الاتحاد الوطني "تحدى الظلم والديكتاتورية في أحلك الظروف".انتهى

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