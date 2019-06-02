2019/06/02 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصبحت شبكات التواصل الإجتماعى جزأ لا يتجزأ من حياة الكثيرين منا فى الوقت الحالى، لكن فى نفس الوقت فإن لهذه الشبكات أثار جانبية سيئة قد تصل فى بعض الأحيان لإصابة المستخدمين بعدد من الأمراض المختلفة.

وفيما يلى نرصد أبرزها :انستجرام يؤدى للاكتئابكشف بحث جديد أن استخدام شبكة انستجرام يؤدى إلى شعور الإنسان بسلوكيات اجتماعية متعلقة بالاضطراب الاكتئابى الرئيسى، نتيجة شعور المستخدمين بأن هناك آخرين يعيشون حياتهم أفضل منه، وذلك وفقا لدراسة أجريت على أكثر من 500 من المراهقين الذين يستخدمون بنشاط كل من فيس بوك وتويتر وانستجرام وسناب شات.تويتر يجعلك غبياأما شبكة تويتر، فقد أوضحت دراسة جديدة تم إجرائها على الطلاب، حيث تبين من خلال الدراسة أن استخدام موقع تويتر للمناقشة قد يكون مسئولاً عن انخفاض جودة الخطاب العام ككل، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد وجد الباحثون أن استخدام تويتر بين الطلاب يرتبط بانخفاض فى نتائج الاختبار ما بين 25 إلى 40 %، حيث يقول الخبراء إن الانخفاض كان ملحوظًا للغاية بين الطلاب المتفوقين، وأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى قد أضعف أداءهم.فيس بوك يصيب الأطفال بالتوحدكذلك فقد كشفت دراسة حديثة أن كثرة استخدام فيس بوك يمكن أن يؤدى إلى ظهور علامات "التوحد الظاهرى"، إذ وجد علماء النفس فى جامعة "صن شاين كوست" فى أستراليا أن المستخدمين، وخاصة الأطفال، الذين يربطون أنفسهم بوسائل الإعلام الاجتماعية، ويتصفحون بكثرة مواقع مثل تويتر وفيس بوك أظهروا عدم القدرة على قراءة العواطف الوجهية، كما أنهم فشلوا فى تكوين صداقات وحياة اجتماعية خاصة بهم.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاكتئاب والتوحد والغباء.. أمراض ستصيبك عند استخدام السوشيال ميديا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاكتئاب والتوحد والغباء.. أمراض ستصيبك عند استخدام السوشيال ميديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).