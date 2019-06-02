الأمن النيابية: رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تأخر إقرار قانون اخراج الأميركان

2019/06/02 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حملت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخر اقرار قانون اخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق، داعيا الرئاسة الى ضرورة رفع اليد عن القانون وادراجه بالجلسات المقبلة.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية إدراج القوانين المهمة والمصيرية وان نمضي بتشريعها”.وأضاف الزيادي، أن […]

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