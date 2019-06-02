2019/06/02 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الزوراء الرياضي غياب اربعة من لاعبيه في مواجهة الطلبة اليوم الاحد، في ختام منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم والتي يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة مساءً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يفقد 4 لاعبين في لقاء الديربي امام الطلبة اليوم في الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يفقد 4 لاعبين في لقاء الديربي امام الطلبة اليوم في الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).