رئاسة مجلس النواب تقرر استئناف عقد جلسات المجلس بعد عطلة عيد الفطر

2019/06/02 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الدائرة البرلمانية، ان مجلس النواب سيستأنف عقد جلساته يوم الحادي عشر من شهر حزيران الجاري.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب نشر مساء أمس السبت، 1 حزيران 2019، ان "رئاسة مجلس النواب قررت ان تستأنف عقد جلسات المجلس ما بعد عطلة عيد الفطر".

واضاف البيان ان "الجلسات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق الـ11 من حزيران الحالي".

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