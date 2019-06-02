قائد عمليات كركوك: الاجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيسي المسؤول عن التفجيرات التي استهدفت المحافظة

2019/06/02 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات المقر المتقدم في كركوك اللواء الركن سعد حربية، السبت، أن الاجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيسي المسؤول عن التفجيرات التي استهدفت المحافظة.

وقال حربية في تصريح صحفي اليوم، (1 حزيران 2019)، إن "العمليات الإرهابية التي استهدفت كركوك، تأتي كردة فعل من العدو بعد العمليات العسكرية في مناطق جنوب غربي المحافظة".

وأضاف، أن "جميع القادة الأمنيين تعاملوا بمهنية مع الحدث"، مشيدا في نفس الوقت بـ"تعاون المواطنين وأهالي المناطق التي وقعت فيها التفجيرات مع القوات الأمنية".

ولفت حربية إلى أن "الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الرئيسي الذي قام بالعبث بأمن المواطنين"، في اشارة إلى التفجيرات الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.

جدير بالذكر ان مدينة كركوك شهدت في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، سلسلة تفجيرات استهدفت مناطقها المزدحمة بالمدنيين، اسفرت بحسب وزارة الصحة عن مقتل شخصين واصابة نحو 38 آخرين.

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