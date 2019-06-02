2019/06/02 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لأيام عيد الفطر المبارك ودرجات الحرارة فيها.وذكر بيان للانواء تلقت وكالة صدى نسخة منه ان “طقس غد الأثنين سيكون في كافة المناطق الشماليو والوسطى والجنوبية، صحواً مع بعض الغيوم، فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد بمعدل 45 مْ”.وأضاف، ان “طقس الثلاثاء {المتوقع ان يكون أول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية تتوقع طقس العيد ودرجات الحرارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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