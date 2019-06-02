2019/06/02 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشاركنا في أجسادنا تريليونات الميكروبات التي تعتبر حيوية للحفاظ على الصحة، ولكن العلماء يدرسون الآن كيف تتخلص الكائنات هذه من الاضطرابات وتحفز الأمراض كذلك.وكشفت الدراسة أن الاختبارات المتكررة رصدت تغير “الحديقة الجرثومية”، بطرق يمكن أن تساعد الأطباء في النهاية على تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء والسكري، وكذلك الولادة المبكرة.ويعالج الباحثون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يمكن للبكتيريا التنبؤ بحالتك الصحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يمكن للبكتيريا التنبؤ بحالتك الصحية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يمكن للبكتيريا التنبؤ بحالتك الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).