مجلس النواب يستأنف عقد جلساته في الـ11 من حزيران

2019/06/02 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قررت رئاسة مجلس النواب، استئناف عقد جلساته بعد عيد الفطر المبارك.وذكر مصدر لـ”كلكامش برس” نقلاً عن الدائرة الاعلامية للبرلمان أن “رئاسة مجلس النواب قررت ان تستأنف عقد جلسات المجلس ما بعد العيد، حيث ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق الـ11 من حزيران الحالي”.

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