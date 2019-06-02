مثمناً مبادرة

2019/06/02 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عضو لحنة الامن والدفاع النيابية جاسم الجبارة رسالة الى كبار الزعماء السنة في العراق، دعاهم فيها الى مزيد من الوحدة لإعادة بناء المدن وتعويض المتضررين، مثمناً في الوقت نفسه الاعتذار الأخير لرئيس كتلة المحور الوطني النيابية ابو مازن.

وقال الجبارة في رسالة تلقت موسوعة "هذا اليوم" للاخبار نسخة منها، مخاطباً الزعماء الُسنة "اهلكم بانتظار الاعمار والوعود والصبر اثقل كاهلهم".

ووجه الجبارة رسالته الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر رئيس المحور الوطني، وابو مازن رئيس كتلة المحور الوطني النيابيه وكل النواب السنة.

وتابع "وهنا اقول الاعتذار شجاعة ومرجلة من الاخ ابو مازن، قلتها سابقا لنختلف على تقصيرنا جميعا في تقديم الخدمات ورفع الظلم والمعاناة التي لحقت بأهلنا بسببنا وهو الاهم ومعالجة التباطؤ في ذلك اما الاختلاف في وجهات النظر وتقاطع المصالح مشترك بين الجميع".

وتساءل "ماذا يعني عندما عدة احزاب وكتل غزت صلاح الدين والموصل وكل المحافظات حيث كان للأخوان الكرابلة حزب في صلاح الدين والاخ النجيفي والاخ صالح المطلك والاخ نهرو والاخ كامل الدليمي والاخ رافع العيساوي والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والجبهة التركمانية وان اختلفت القوميات فهم جميعا عراقيون ولازالت موجودة تبحث عن مصالح جماهيرها وديمومة وجودها ولا ينكر ذلك".

وقال الجبارة "لا نريد أن نحمل طرفا مسؤولية ما وقع من ضرر لكل المحافظات ومنها صلاح الدين، وهنا اقول لكم اخوتي اهلنا المهجرين ينتظرون العوده لديارهم وأهل المغيبين ينتظرون معرفة مصيرهم ومظلومين في السجون من الكيديات ينتظرون انصافهم وآخرين مقطوعة رواتبهم ينتظرون اطلاقها وبيوت مفجرة ينتظرون تعويضها بموقف موحد ومتابعة جادة منكم لإيجاد الحلول وهل يعني انه تدخل في الشؤون الداخلية لصلاح الدين او الانبار او تجاوز على اهلها تأسيس الاحزاب او الكتل وبعدها احزاب النصر والفتح وبابليون وسائرون".

ومضى يقول "إذاً الاحزاب من حقها وفق الدستور ان تدخل جميع المحافظات والمقصود هو تشكيل حزب وليس تآمرا او انقلابا وليس حكرا على احد وعندما نستنكر علينا ان نستنكر تواجد الجميع او اي قيادة تدخل لمحافظتنا او نتفق كلا في محافظته ونلتقي في البرلمان كما التقينا واخترنا رئيس برلمان اساس اتفاقنا مجتمعين ووصوله للبرلمان".

واوضح الجبارة قائلا "اما تسمح او تعمل وتشكل تحالف للمحافظات وتستبعد الاخر هي تجربه فشلت في الماضي وأعيدوا نظرة على الاحزاب والقيادات والكتل من ٢٠٠٣ لحد الان، إذاً من حق الاخر ان يشكل تحالفا مشابها وأنت خارجه او جزءا منه ويكون في ديالى او البصرة او كركوك والموصل والانبار وبغداد اي في كل العراق ولا ضير من ذلك في حدود الدستور، والناس من حقها ان تختار مع من تكون وهناك خلافات وتقاطعات ووجهات نظر في المحافظات بينية ومع محافظات اخرى برزت بعجالة بعد تشكيل الحكومة".

واستطرد بالقول "دعينا وناشدنا القادة لمعالجتها ولم نفلح وناشدنا الاطراف جميعا كنا نريد التأني ويستمر التوجه موحدا مثل ما بدأنا حتى ينعكس ايجابا لحاجة العراقيين ويؤمن بقياداته في المناطق ويدعمهم في المحافظات ويقويهم ولا يستقوى عليهم تحت اي ذريعة او موقع والعدالة بين الجميع ومعالجة الخلل وليس الغلب في اخذ الحقوق وجعلها لجهة فقط محافظاتنا تعاني والأزمات تطيل في اعمار الحلول ونحن متهمون وهناك من يريدها ليبقى مسمار جحا! في نفس مكانة داعش وغيرها من الاعذار".

وشدد الجبارة قائلا "في قناعتي أن السيطرة على المحافظات لجهة او توحيد جميع ابنائها تحت راية واحده غير ممكن ولدينا ملاحظات ايجابية وسلبية حول ادارة المحافظات، وهناك عدم وجود نضج سياسي، والمناطقية والقبلية مع الاسف وليس الوطنية هي السائدة، فهي حالة مستشرية".

وخلص النائب الجبارة للقول إن "التهجم والتجاوز ليس هو الحل"، مبدياً احترامه لعمومته "في الانبار وصلاح الدين والموصل والبصرة وكل العراق، وليس هناك من هو افضل من الاخر والحل الامثل هو الجلوس معا لكل القيادات اعلاه، بعيداً عن الاعلام المؤجج لإيجاد الحل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مثمناً مبادرة "ابو مازن".. "الجبارة" يوجه رسالة هامة لزعماء السُنة ويذكّرهم بـ"تجربة فشلت في الماضي" ) نشر أولاً على موقع (النائب جاسم الجبارة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مثمناً مبادرة "ابو مازن".. "الجبارة" يوجه رسالة هامة لزعماء السُنة ويذكّرهم بـ"تجربة فشلت في الماضي" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النائب جاسم الجبارة).