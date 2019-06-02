برهم صالح الاتحاد الوطني تحدى الظلم والديكتاتورية في أحلك الظروف

2019/06/02 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح برقية تهنئة الى عوائل الشهداء والبيشمركة القدامى وجميع اعضاء ومؤيدي وجماهير الاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس الاتحاد.وقال صالح في برقيته، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة فقيد الامة الرئيس مام جلال {طالباني}، له دور رئيسي وملحوظ مع القوى المناضلة الاخرى في مواجهة النظام الديكتاتوري البعثي وربط مرحلة نضال

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