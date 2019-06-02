2019/06/02 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة ، الاحد 2 حزيران 2019، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفتش عام الصحة يعلن الكشف عن هدر 147 مليون دولار بعقود اللقاحات خلال 4 أعوام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
كشف مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة ، الاحد 2 حزيران 2019، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفتش عام الصحة يعلن الكشف عن هدر 147 مليون دولار بعقود اللقاحات خلال 4 أعوام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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