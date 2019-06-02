مفتش عام الصحة يعلن الكشف عن هدر 147 مليون دولار بعقود اللقاحات خلال 4 أعوام

2019/06/02 | 09:15

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بغداد اليوم - متابعة

كشف مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة ، الاحد 2 حزيران 2019، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبير...





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