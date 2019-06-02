نائب: البرلمان سيكون له موقف ازاء التغييرات في قاعدة عين الاسد

2019/06/02 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، ان البرلمان وخاصة لجنة الامن والدفاع النيابية سيكون لها موقف ازاء التغييرات في قاعدة عين الاسد غربي الانبار، لافتاً الى ان المعلومات بشأن توسيع هذه القاعدة يجب ان تخضع للتدقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة الهدف من وراء ذلك.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان […]

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