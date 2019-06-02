الصحف تتابع قانون اخراج القوات الاجنبية واستبدال بعض اعضاء مجلس النواب

2019/06/02 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثاني من ‏حزيران ، قانون اخراج القوات الاجنبية ، وموضوع استبدال بعض النواب ، وقضايا ‏اخرى .‏ صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :” يترقب مجلس ‏النواب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك ليعاود عقد جلساته الاعتيادية ، حيث تتوقع ‏الاوساط النيابية ان […]

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