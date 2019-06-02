الدفاع النيابية تحمل الحلبوسي مسؤولية تأخر إخراج القوات الأجنبية من البلاد

2019/06/02 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حملت لجنة الأمن والدفاع النيابية، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخر اقرار قانون إخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق، داعيا الرئاسة الى ضرورة

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