2019/06/02 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلاً عن مصدر عسكري إن ثلاثة جنود قتلوا كما أصيب سبعة آخرون نتيجة إطلاق الكيان الصهيوني صواريخ باتجاه ريف القنيطرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات صهيونية على القنيطرة تسفر عن مقتل وجرح جنود سوريون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات صهيونية على القنيطرة تسفر عن مقتل وجرح جنود سوريون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).