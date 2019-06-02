الاعمار والاسكان : انجاز 80% من وحدة المعالجة المركزية بقضاء الشطرة

2019/06/02 | 09:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الاحد، تواصل تنفيذ اعمال شبكات الصرف الصحي ووحدات المعالجة المركزية لقضاء الشطرة في محافظة ذي قار , عن طريق المديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات الوزارة، مشيرة الى انجاز80% من اعمال وحدة المعالجة المركزية.





وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "المشروع يعد من مشاريع البنى التحتية المهمة كونه يخدم ( 280000 ) ألف نسمة من أبناء المحافظة , حيث تضمنت الاعمال مد شبكات مياه ثقيلة بطول 280 كم وخط ناقل بطول 21 كم و13 محطة رفع بالإضافة إلى وحدة المعالجة المركزية التي تعمل بطاقة تصميمية 64000م3 /باليوم ", مبينآ انه "تم انجاز80% من اعمال وحدة المعالجة المركزية و35 % من الاعمال الخاصة بمد الشبكات و اعمال الحفريات وفرش طبقة الحصى الخابط وصب طبقة البلاندنك واعمال تنصيب كاسحات احواض الترسيب".

واضاف، ان "المشروع يساهم بتحسين الواقع الخدمي والبيئي في القضاء من خلال توفير منظومة متكاملة لمعالجة المياه الثقيلة وتصريفها الى نهر الغراف بعد ان يتم معالجتها كذلك يساهم بتقليل اثر التلوث البيئي وتقليل الضغط على الموارد المائية من خلال توفير المياه الصالحة لسقي الزراعي".

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